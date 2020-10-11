"Когда я подписывал контракт, то поговорил с Месси. Я уже тогда знал о его недовольстве, но в итоге все прошло хорошо. Он понимал, что останется, поэтому сделал все, что я от него ожидал.

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У меня никогда не было проблем с Суаресом. Впрочем, клуб решил, что мы должны омолодить команду, и теперь это заметно. У нас появились Фати, Тринкау, Педри и Араухо", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, 33-летний уругваец перешел из Барселоны в Атлетико на правах свободного агента и уже успел отметиться 2 голами за "матрасников".

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