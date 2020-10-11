"Коли я підписував контракт, то поговорив з Мессі. Я вже тоді знав про його невдоволення, але зрештою все пройшло добре. Він розумів, що залишиться, тому зробив усе, що я від нього очікував.

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У мене ніколи не було проблем із Суаресом. Втім, клуб вирішив, що ми повинні омолодити команду, і тепер це помітно. У нас з'явилися Фаті, Трінкау, Педрі і Араухо", – наводить слова Кумана Marca.

Нагадаємо, 33-річний уругваєць перейшов з Барселони в Атлетіко на правах вільного агента і вже встиг відзначитися 2 голами за "матрацників".

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