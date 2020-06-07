Куман признался о звонке из Барселоны – тренер соперника сборной Украины мечтает возглавить каталонцев

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, при каких условиях может сменить место работы.

"Мне звонили из Барселоны, но я дал слово сборной Нидерландов, с которой должен сыграть на чемпионате Европы. Сейчас сборная у меня в приоритете. Что будет дальше – никто не знает.

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В моем контракте есть пункт, позволяющий уйти из сборной после Евро, но сейчас не время об этом думать, меня правда все устраивает на моем посту. Все знают, что тренировать Барсу – моя мечта. Будем надеяться, что у меня еще будет такой шанс", – цитирует Кумана Catalunya Radio.

Напомним, Нидерланды вместе со сборной Австрии являются соперниками команды Шевченко в группе на Евро-2020, которое состоится в 2021 году.

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