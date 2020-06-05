Барселона готовит Месси новый контракт – аргентинец выдвинет свое условие

Форвард Барселоны Лионель Месси готов начать процесс переговоров с каталонским клубом уже в текущем месяце.

Месси готов к началу переговоров о продлении контракта уже в июне, сообщает Marca со ссылкой на Cope.

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Отмечается, что это только предварительные переговоры – основная же часть должна пройти уже в следующем сезоне. На переговорах Барселону будут представлять президент клуба Хосеп Мария Бартомеу и Оскар Грау, а Лионеля – его отец. Месси хочет сохранить возможность ухода из Барселоны в конце каждого из сезонов, если больше не сможет выступать на самом высоком уровне.

В нынешнем сезоне Примеры Месси провел 22 матча, в которых отметился 19-ю голами и 12-ю ассистами.

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