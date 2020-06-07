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Куман зізнався про дзвінок від Барселони – тренер суперника збірної України мріє очолити каталонців

07:30 335 Читать на русском
Куман зізнався про дзвінок від Барселони – тренер суперника збірної України мріє очолити каталонців
Рональд Куман / Фото The Sun

Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман розповів, за яких умов може змінити місце роботи.

"Мені дзвонили з Барселони, але я дав слово збірній Нідерландів, з якою повинен зіграти на чемпіонаті Європи. Зараз збірна у мене в пріоритеті. Що буде далі – ніхто не знає.

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У моєму контракті є пункт, що дозволяє піти зі збірної після Євро, але зараз не час про це думати, оскільки мене правда все влаштовує на моєму посту. Всі знають, що тренувати Барсу – моя мрія. Будемо сподіватися, що у мене ще буде такий шанс", – цитує Кумана Catalunya Radio.

Нагадаємо, Нідерланди разом із збірною Австрії є суперниками команди Шевченка у групі на Євро-2020, яке відбудеться у 2021 році.

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Іспанія Барселона Барселона Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман
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