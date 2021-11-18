"В раздевалке нужно было что-то менять. Атмосферы, в которой мы нуждались, не было. Игроки были недовольны. А когда вы плохо чувствуете себя и что-то не удается, нужно менять обстановку.

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Я уверен, что с Хави у нас все будет хорошо. Люди верят тому, что он говорит. Это очень важно. Мы тренируемся с максимальной интенсивностью, давлением и желанием. Теперь у нас есть четкие идеи, мы будем работать для достижения целей", – цитирует Мингесу Marca .

Напомним, Оскар является воспитанником "блаугранас". Игроком основной обоймы первой команды испанец стал именно с приходом Рональда Кумана.