"У роздягальні потрібно було щось міняти. Атмосфери, якої ми потребували, не було. Гравці були незадоволені. А коли ви погано почуваєтесь і щось не вдається, треба змінювати обстановку.

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Я впевнений, що з Хаві у нас все буде гаразд. Люди вірять тому, що він говорить. Це дуже важливо. Ми тренуємось з максимальною інтенсивністю, тиском і бажанням. Тепер у нас є чіткі ідеї, ми працюватимемо задля досягнення цілей", – цитує Мінгесу Marca.

Нагадаємо, Оскар є вихованцем "блаугранас". Гравцем основної обойми першої команди іспанець став саме з приходом Рональда Кумана.

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