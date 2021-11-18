Куман отримав ножа у спину від гравця Барселони, якому дав шанс
Захисник Барселони Оскар Мінгеса зізнався, що підтримує зміну Рональда Кумана на Хаві Ернандеса на тренерському містку команди.
"У роздягальні потрібно було щось міняти. Атмосфери, якої ми потребували, не було. Гравці були незадоволені. А коли ви погано почуваєтесь і щось не вдається, треба змінювати обстановку.
Барселона презентувала тренерський штаб Хаві – один соратник Кумана втримався на посаді
Я впевнений, що з Хаві у нас все буде гаразд. Люди вірять тому, що він говорить. Це дуже важливо. Ми тренуємось з максимальною інтенсивністю, тиском і бажанням. Тепер у нас є чіткі ідеї, ми працюватимемо задля досягнення цілей", – цитує Мінгесу Marca.
Нагадаємо, Оскар є вихованцем "блаугранас". Гравцем основної обойми першої команди іспанець став саме з приходом Рональда Кумана.
Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі