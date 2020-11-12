Кандидат в президенты Барсы Хавьер Вилажоана поделился своей стратегией в каталонском клубе.

"Если я выиграю выборы, то Куман останется тренером Барсы, потому что уже им является. Игроки и тренерский штаб, которые сейчас находятся в Барселоне, – это, де-факто, мои игроки и тренеры.

Барселона должна вернуть Гвардиолу, Хави, Иньесту и Пуйоля, – кандидат в президенты каталонского клуба

Первый шаг на посту президента клуба? В первую очередь я бы открыл все окна и проветрил помещение. А потом начал бы работу", – цитирует Вилажоана Marca.

Напомним, недавно Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку с поста президента "благранас". Летом у функционера случился конфликт с Лионелем Месси из-за нежелания руководства клуба отпускать главную звезду.

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