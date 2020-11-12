"Якщо я виграю вибори, то Куман залишиться тренером Барси, тому що вже ним є. Гравці і тренерський штаб, які зараз перебувають в Барселоні, – це де-факто мої гравці і тренери.

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Перший крок на посаді президента клубу? В першу чергу я б відкрив всі вікна і провітрив приміщення. А потім почав би роботу", – цитує Вілажоана Marca.

Нагадаємо, нещодавно Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку з посади президента "благранас". Влітку у функціонера трапився конфлікт з Ліонелем Мессі через небажання керівництва клубу відпускати головну зірку.

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