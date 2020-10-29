Виктор Фонт, который намерен баллотироваться в кресло президента Барсы, поделился тезисами своей программы.

"Заменить лучше поколение, которое футбол видел за всю свою историю, – большой вызов. Особенно во времена, когда конкуренция высока, а многие клубы принадлежат мощным владельцам.

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Мы намерены создать сильный и конкурентоспособный проект, и нам в Барсе очень повезло, что мы унаследовали стиль игры, который Йохан Кройфф привил всей структуре команд.

Большинство лучших профессионалов, которые понимают этот стиль, также являются фанатами Барсы – например, Пеп Гвардиола, Хави, Иньеста, Пуйоль.

Все они легенды Барселоны, но не работают в клубе – нам нужно вернуть их, чтобы обеспечить создание конкурентоспособного проекта.

Все, что нужно Месси – знать, что он является частью конкурентоспособного проекта, который стремится выиграть следующую Лигу чемпионов. Если нам выпадет честь возглавить Барселону, мы сможем добиться того, чтобы Месси остался", – цитирует Фонте Sky Sports.

Напомним, недавно Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны.

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