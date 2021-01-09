"В краткосрочной перспективе трансферы – важный компонент. Мы хотим усилить состав, и я по-прежнему считаю, что на некоторых позициях нужно больше конкуренции и эффективности.

Вейналдум отказался от контракта с Ливерпулем ради Барселоны, – СМИ

Отмечу, это я так думаю, но при этом понимаю ситуацию в клубе. Если это невозможно, то это невозможно, и мы будем ждать следующего окна", – цитирует Кумана Marca.

После 17-ти туров Ла Лиги Барселона розашувалась на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от Реала на 5 очков.

Выборы президента Барселоны: социологи назвали победителя, приговор для Месси и Неймара