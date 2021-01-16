"Мессі тренувався індивідуально, побачимо, чи зможе він нам допомогти. Ми почекаємо до завтрашнього ранку, щоб дізнатися, як він почувається, і тоді разом з Лео ухвалимо рішення. Сподіваюсь, що Мессі зіграє, але у будь-якому випадку ми готові показати свою гру.

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Цей титул є дуже важливим для команди, щоб переконати гравців, що вони на правильному шляху, завжди важливо перемагати. Також це важливо для клубу.

Ми дуже сконцентровані на цій грі і розуміємо, що Атлетік також почувається сильним. Ми маємо бути готові до різних ситуацій і показати той рівень, який був в останньому матчі проти Атлетіка у Ла Лізі (Барселона перемогла 3:2 – прим.)", – цитує Кумана AS.

Доля Суперкубка Іспанії вирішиться 17 січня, початок о 22:00. На стадії півфіналу Барса здолала Реал Сосьєдад, натомість Атлетік впорався з мадридським Реалом.

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