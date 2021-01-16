"Месси полностью сосредоточен на том, чтобы догнать Атлетико в Ла Лиге и сыграть с ПСЖ в Лиге чемпионов. Не знаю, сыграет ли он в воскресенье в матче за Суперкубок, но Лео будет на скамейке. Важно, что он вдохновит своих товарищей по команде.

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Я замечаю, что он становится все более счастливым и наслаждается этим. Я знаю, что он не хочет покидать команду, и знаю, что он сделает все, что в его силах, чтобы остаться, если клуб сделает предложение, которое его устроит", – цитирует Лапорту Goal.

По данным испанских соцопросов, Жоан Лапорта является безоговорочным лидером гонки за президентское кресло Барселоны. Напомним, действующий контракт Месси с каталонцами рассчитан до лета, и аргентинец пока не определился относительно своего будущего.

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