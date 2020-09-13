"Педри – большой талант. Ему 17 лет, и это важный игрок для нашего будущего. Он тренировался с нами, ведь имеет все необходимые умения, поэтому посмотрим, в скольких матчах он сможет принять участие. Мне понравился выбор позиции Тринкау, иногда он врывался в штрафную, иногда работал с глубины. У него есть хорошие способности, но он должен адаптироваться к скорости и ритму. Это замечательные подписания.

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Месси показал тот же дух, что и в первый день. Он хорошо тренируется и делал то же самое в наш выходной. Он знает, что ему, как и всем остальным, нужно совершенствоваться физически, но его качества говорят сами за себя", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, Барселона начнет новый сезон 27 сентября домашним матчем против Вильярреала.

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