"Педрі – великий талант. Йому 17 років, і це важливий гравец для нашого майбутнього. Він тренувався з нами, адже має всі необхідні вміння, тому подивимося, у скількох матчах він зможе взяти участь. Мені сподобався вибір позиції Трінкау, іноді він вривався в штрафний майданчик, іноді працював з глибини. У нього є хороші здібності, але він повинен адаптуватися до швидкості та ритму. Це чудові підписання.

Мессі відіграв тайм у спарингу Барселони – голами відзначились інші опальні зірки каталонців

Мессі показав той же дух, що і в перший день. Він добре тренується і робив те саме в наш вихідний. Він знає, що йому, як і всім іншим, потрібно вдосконалюватися фізично, але його якості говорять самі за себе", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, Барселона розпочне новий сезон 27 вересня домашнім матчем проти Вільяреала.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші