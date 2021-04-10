Наставник Барселоны Рональд Куман стал на защиту Реала, который получил порцию неприятностей от Юргена Клоппа.

После поражения в Лиге чемпионов тренер Ливерпуля жаловался на плохое состояние поля Альфредо Ди Стефано. Сегодня на этом же газоне будут играть Реал и Барселона, но Кумана это мало волнует.

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"Он пытается дискредитировать такой великий клуб, как Реал. Мадридцы просто решили поработать на своем главном стадионе, пока фанатов не пускают. Да, они уже привыкли к этому полю, а сопернику приходится подстраиваться. Впрочем, для меня это не такой важный вопрос", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, матч Реал – Барселона начнется в 22:00. Соперники подходят к поединку на 3-м и 2-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

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