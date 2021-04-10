Керманич Барселони Рональд Куман став на захист Реала, який отримав порцію неприємностей від Юргена Клоппа.

Після поразки в Лізі чемпіонів тренер Ліверпуля скаржився на поганий стан поля Альфредо Ді Стефано. Сьогодні на цьому ж газоні гратимуть Реал та Барселона, але Кумана це мало хвилює.

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"Він намагається дискредитувати такий великий клуб, як Реал. Мадридці просто вирішили попрацювати на своєму головному стадіоні, поки фанатів не пускають. Так, вони вже звикли до цього поля, а супернику доводиться підлаштовуватись. Втім, для мене це не таке важливе питання", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, матч Реал – Барселона розпочнеться о 22:00. Суперники підходять до поєдинку на 3-му і 2-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.

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