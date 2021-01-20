Куман надеется на смягчение наказания Месси за удар соперника
19:39 - Читати українською
Главный тренер Барселоны Рональд Куман не хочет оставаться без Лионеля Месси в ближайших матчах.
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
40’ Антуан Гризманн
77’ Антуан Гризманн
120+1’ Лионель Месси
Оскар де Маркос 42’
Асьер Вильялибре 90’
Иньяки Вильямс 94’
40’ Антуан Гризманн
42’ Оскар де Маркос
77’ Антуан Гризманн
90’ Асьер Вильялибре
94’ Иньяки Вильямс
120+1’ Лионель Месси
"Клуб сообщил мне о дисквалификации Месси. Руководство Барселоны не согласно с данным решением, потому посмотрим, что будет дальше.
Барселона подаст апелляцию на дисквалификацию Месси за грубый фол в Суперкубке Испании
Надеюсь, срок дисквалификации Месси будет сокращен. В противном случае нам придется провести два матча без Лео", – приводит слова Кумана Ouest France.
Напомним, в конце финала Суперкубка Испании Месси ударил соперника, за что получил первую красную карточку в футболке Барселоны. За фол аргентинца дополнительно наказали двумя матчами дисквалификации.
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