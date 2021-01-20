Главный тренер Барселоны Рональд Куман не хочет оставаться без Лионеля Месси в ближайших матчах.

"Клуб сообщил мне о дисквалификации Месси. Руководство Барселоны не согласно с данным решением, потому посмотрим, что будет дальше.

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Надеюсь, срок дисквалификации Месси будет сокращен. В противном случае нам придется провести два матча без Лео", – приводит слова Кумана Ouest France.

Напомним, в конце финала Суперкубка Испании Месси ударил соперника, за что получил первую красную карточку в футболке Барселоны. За фол аргентинца дополнительно наказали двумя матчами дисквалификации.

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