Головний тренер Барселони Рональд Куман не хоче залишатись без Ліонеля Мессі у найближчих матчах.

"Клуб повідомив мені про дискваліфікацію Мессі. Керівництво Барселони не погоджується з даним рішенням, тому подивимося, що буде далі.

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Сподіваюся, термін дискваліфікації Мессі буде скорочений. В іншому випадку нам доведеться провести два матчі без Лео", – наводить слова Кумана Ouest France.

Нагадаємо, наприкінці фіналу Суперкубка Іспанії Мессі вдарив суперника, за що отримав першу червону картку у футболці Барселони. За фол аргентинця додатково покарали двома матчами дискваліфікації.

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