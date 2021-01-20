Куман сподівається на пом'якшення покарання Мессі за удар суперника
19:39 - Читать на русском
Головний тренер Барселони Рональд Куман не хоче залишатись без Ліонеля Мессі у найближчих матчах.
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
40’ Антуан Грізманн
77’ Антуан Грізманн
120+1’ Ліонель Мессі
Оскар де Маркос 42’
Асьєр Вільялібре 90’
Іньякі Вільямс 94’
40’ Антуан Грізманн
42’ Оскар де Маркос
77’ Антуан Грізманн
90’ Асьєр Вільялібре
94’ Іньякі Вільямс
120+1’ Ліонель Мессі
"Клуб повідомив мені про дискваліфікацію Мессі. Керівництво Барселони не погоджується з даним рішенням, тому подивимося, що буде далі.
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Сподіваюся, термін дискваліфікації Мессі буде скорочений. В іншому випадку нам доведеться провести два матчі без Лео", – наводить слова Кумана Ouest France.
Нагадаємо, наприкінці фіналу Суперкубка Іспанії Мессі вдарив суперника, за що отримав першу червону картку у футболці Барселони. За фол аргентинця додатково покарали двома матчами дискваліфікації.
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