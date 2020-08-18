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Куман лично подтвердил, что хочет возглавить Барселону

15:08 - Читати українською
Куман лично подтвердил, что хочет возглавить Барселону
Рональд Куман / Getty images

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман может заменить Кике Сетьена на посту наставника Барселоны.

В Испании убеждены, что в ближайшее время наставник сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет контракт с Барселоной. Сейчас 57-летний специалист вернулся в Нидерланды, чтобы разорвать контракт с тамошним футбольным союзом.

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"Да, я бы хотел, но все будет окончательным только после того, как будет поставлена ​​подпись. До тех пор я ничего не могу сказать об этом. Дажеесли бы хотел", – приводит слова Кумана AS.

Накануне стало известно, что Куман прилетал в Барселону, которая в этот же день (17 августа) официально уволила Кике Сетьена. Ожидается, что о назначении нидерландского специалиста будет объявлено в ближайшие дни.

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Теги
Барселона Барселона Нидерланды Нидерланды Испания Рональд Рональд Куман
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