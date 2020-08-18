Куман особисто підтвердив, що хоче очолити Барселону

В Іспанії переконані, що найближчим часом керманич збірної Нідерландів Рональд Куман підпише контракт із Барселоною. Наразі 57-річний фахівець повернувся у Нідерланди, щоб розірвати контракт із тамтешнім футбольним союзом.

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"Так, я б хотів, але все буде остаточним тільки після того, як буде поставлений підпис. Доти я нічого не можу сказати про це. Навіть якби хотів", – наводить слова Кумана AS.

Напередодні стало відомо, що Куман прилітав у Барселону, яка в цей же день (17 серпня) офіційно звільнила Кіке Сетьєна. Очікується, що про призначення нідерландського фахівця буде оголошено найближчими днями.

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