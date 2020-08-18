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Нидерланды готовы к уходу Кумана в Барселону – соперник Украины выбирает замену среди двух легендарных тренеров

12:59 - Читати українською
Нидерланды готовы к уходу Кумана в Барселону – соперник Украины выбирает замену среди двух легендарных тренеров
Рональд Куман / Getty images

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман может заменить Кике Сетьена на посту наставника Барселоны.

Куман покинет работу с национальной сборной ради Барселоны. Еще вчера, 17 августа, он уже прилетел в столицу Каталонии, а "сине-гранатовые" объявили об отставке Кике Сетьена. Добавим, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) есть пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в Барсу.

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По информации издания AD, KNVB уже начал поиски нового наставника для команды. Сообщается, что союз планирует обратиться в 69-летнему Луи Ван Галу, который уже дважды тренировал национальную команду – с 2000 по 2002 годы и с 2012 по 2014, приведя сборную к бронзовым медалям ЧМ-2014.

Отмечается, что специалиста могут попросить поработать с "оранжевыми" до окончания Евро-2020, который пройдет летом 2021 года. Там Нидерланды сыграют в одной группе против Украины. Сам Ван Гал, ранее объявивший о завершении тренерской карьеры, с удовольствием вернется к работе, если ему поступит предложение возглавить сборную.

Альтернативы Ван Галу – Франк Де Бур и Джованни Ван Бронкхорст. Ранее британское издание Daily Mail сообщало о том, что занять место Кумана в сборной Нидерландов готов бывший наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер.

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Теги
Евро-2020 Барселона Барселона Нидерланды Нидерланды Арсен Арсен Венгер Луи Луи ван Гал Рональд Рональд Куман
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