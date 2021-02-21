"Разочаровывающий результат, в таких матчах надо побеждать, а мы не смогли. Барселона упустила отличную возможность, учитывая поражение Атлетико. Огромное разочарование. Я разочарован даже больше, чем после матча во вторник с ПСЖ. Мы не могли допустить потерю двух очков. Я не люблю обвинять конкретных игроков, мы в целом справились с игрой в атаке и должны защищаться иначе. Нужно было побеждать.

Продолжение кризиса "блаугранас" в видеообзоре матча Барселона – Кадис – 1:1

Когда не забиваешь второй гол, закрываешь все вопросы, соперник всегда забивает сам. Но нам было сложно создавать моменты, Кадис глубоко оборонялся. В атаке нам не хватило свежести. Момент с пенальти в наши ворота надо проанализировать. Мне показалось, что он сомнительный, но его можно было и поставить.

Мы все еще можем достичь чего-то, поскольку никому победы легко не даются. Но надо понять, что такие возможности, как сегодня, упускать нельзя. Мы могли сократить отставание, но потеряли 2 очка в матче, который контролировали. В целом, Кадис отобрал у нас 5 очков, это недопустимо", – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Отметим, что Барселона неожиданно упустила победу над Кадисом (1:1), пропустив с пенальти на последних минутах.

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