Барселона на последних минутах упустила победу над Кадисом в матче 24-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и интересных моментов матча Барселона – Кадис на "Футбол 24".

Барселона начала достаточно активно впереди, однако забить удалось лишь с точки – Педри сбили на входе в штрафную, а Месси издевательски развел голкипера и мяч по разным углам. Каталонцы контролировали ход игры и во второй половине, однако на последних минутах Кадис заработал пенальти, а Алейш Фернандес принес ничью.

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Эта ничья позволила Барселоне набрать 47 очков и остаться третьей, Кадис набрал 25 пунктов и поднялся на 14 место.