В рамках воскресной программы 24-го тура Ла Лиги Кадис на выезде вырвал ничью у Барселоны. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 24-й тур

Барселона – Кадис – 1:1

Голы: Месси, 32 (пен) – Фернандес, 89 (пен)

Реал Сосьедад – Алавес – начало в 17:15

Уэска – Гранада – начало в 19:30

Атлетик – Вильярреал – начало в 22:00

Игровую программу воскресенья в испанской Примере открывал поединок Барселона – Кадис. В середине тайма "блаугранас" заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Месси. Игроки Кадиса же в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ ворот.

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Во втором тайме хозяева окончательно захватили контроль над мячом и играли в свое удовольствие. Казалось, что победа уже в кармане, однако под занавес встречи пенальти в ворота "блаугранас" привез Лангле. Этот шанс не упустил Фернандес, который легко переиграл вратаря. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

Из-за этого поражение Барселоне не удалось сократить отставание от Реала, которое теперь составляет пять пунктов. Кадис поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы.

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