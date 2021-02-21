"Розчаровує результат, в таких матчах треба перемагати, а ми не змогли. Барселона втратила відмінну можливість, враховуючи поразку Атлетіко. Величезне розчарування. Я розчарований навіть більше, ніж після матчу у вівторок з ПСЖ. Ми не могли допустити втрату двох очок. Я не люблю звинувачувати конкретних гравців, ми в цілому не впоралися з грою в атаці та повинні захищатися інакше. Потрібно було перемагати.

Продовження кризи "блаугранас" у відеоогляді матчу Барселона – Кадіс – 1:1

Коли не забиваєш другий гол, не закриваєш усі питання, суперник завжди забиває сам. Але нам було складно створювати моменти, Кадіс глибоко оборонявся. В атаці нам не вистачило свіжості. Момент з пенальті у наші ворота треба проаналізувати. Мені здалося, що він сумнівний, але його можна було і поставити.

Ми все ще можемо досягти чогось, оскільки нікому перемоги легко не даються. Але треба зрозуміти, що такі можливості, як сьогодні,втрачати не можна. Ми могли скоротити відставання, але втратили 2 очки в матчі, який контролювали. В цілому, Кадіс відібрав у нас 5 очок, це неприпустимо", – наводить слова Кумана Mundo Deportivo.

Зазначимо, що Барселона несподівано втратила перемогу над Кадісом (1:1), пропустивши з пенальті на останніх хвилинах.

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