Куман хотел бы видеть Эрнандеса в Барселоне
23:02 - Читати українською
Защитник Баварии Лукас Эрнандес попал на радары тренерского штаба Барселоны.
Наставник Барселоны Рональд Куман в восторге от игры Лукаса Эрнандеса, но руководство клуба поспешило разочаровать нидерландца, сообщает Mundo Deportivo.
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Боссы "блаугранас" не имеют достаточно ресурсов, чтобы убедить Баварию отпустить французского защитника, который считается одним из лучших на своей позиции. В 2019-м мюнхенцы заплатили Атлетико за Лукаса около 80 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Эрнандес провел 23 матча, в которых отметился двумя ассистами.
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