Наставник Барселоны Рональд Куман в восторге от игры Лукаса Эрнандеса, но руководство клуба поспешило разочаровать нидерландца, сообщает Mundo Deportivo.

Лукас Эрнандес прооперирован – известны сроки восстановления звезды Баварии

Боссы "блаугранас" не имеют достаточно ресурсов, чтобы убедить Баварию отпустить французского защитника, который считается одним из лучших на своей позиции. В 2019-м мюнхенцы заплатили Атлетико за Лукаса около 80 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Эрнандес провел 23 матча, в которых отметился двумя ассистами.

Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство