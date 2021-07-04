Французский универсал успешно прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.

РБ Лейпциг подписал второго лучшего бомбардира Бундеслиги

Эрнандес вынужден был лечь под нож из-за травмы мениска. Во время Евро-2020 защитник надорвал амортизатор коленного сустава. Процесс реабилитации Эрнандеса уже начался. Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич заявил, что 25-летний француз вернется к тренировкам через несколько недель.

В сезоне 2020/21 Лукас Эрнандес провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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