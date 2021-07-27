Наставник Барселони Рональд Куман у захваті від гри Лукаса Ернандеса, але керівництво клубу поспішило розчарувати нідерландця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Боси "блаугранас" не мають достатньо ресурсів, щоб переконати Баварію відпустити французького захисника, який вважається одним з найкращих на своїй позиції. У 2019-му мюнхенці заплатили Атлетіко за Лукаса близько 80 млн євро.

У минулому сезоні Бундесліги Ернандес провів 23 матчі, в яких відзначився двома асистами.

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