"Я бы посоветовал Фати продолжать работать и совершенствоваться. Вчера я говорил с ним относительно улучшения концентрации. Его потери мяча происходят из-за недостатка концентрации, а не уровня. У него есть талант, он очень хороший игрок. У него есть потенциал, и мы должны помочь ему стать лучше. Ему следует сохранять концентрацию.

Куман брутально указал Гризманну на его место

Победу можно почувствовать в атмосфере раздевалке. После Реала мы были расстроены. А через несколько дней – счастливы. У меня нет претензий к отношению игроков и тренировкам.

Надеюсь, Гризманну повезет больше. Он должен забить, чтобы обрести покой ", – цитирует Кумана Marca.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фати и Гризманн провели по 5 матчей, но результативность в Ансу лучше – 4 гола, Антуан пока еще не забивал.

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