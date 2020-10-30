"Я б порадив Фаті продовжувати працювати і вдосконалюватися. Вчора я говорив з ним щодо покращення концентрації. Його втрати м'яча відбуваються через нестачу концентрації, а не рівня. У нього є талант, він дуже хороший гравець. У нього є потенціал, і ми повинні допомогти йому стати кращим. Йому слід зберігати концентрацію.

Куман брутально вказав Грізманну на його місце

Перемогу можна відчути в атмосфері роздягальні. Після Реала ми були засмучені. А через кілька днів – щасливі. У мене немає претензій до ставлення гравців і тренувань.

Сподіваюся, Грізманну пощастить більше. Він повинен забити, щоб віднайти спокій", – цитує Кумана Marca.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Фаті та Грізманн провели по 5 матчів, але результативність у Ансу краща – 4 голи, Антуан поки ще не забивав.

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