"Каждый имеет право на собственное мнение. Но решает тренер.

"Гризманн недоволен ситуацией в Барселоне": Дешам нашел объяснение невнятной игре француза после прихода Кумана

Вчера днем ​​я беседовал с Антуаном не из-за его высказываний, а относительно его позиции и поведения. Я ищу лучший вариант для команды. Думаю, что он должен свободно играть на правом фланге, он также может играть "десятку" либо "девятку", но в конце концов я принимаю решение ради блага команды, поэтому каждый игрок должен демонстрировать свою лучшую игру", – цитирует нидерландца AS.

Отметим, что после поединка сборной Франции против хорватов Гризманн пожаловался прессе, что, в отличии от наставника чемпионов мира Дидье Дешама, тренерский штаб Барсы, не знает, как правильно его использовать.

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