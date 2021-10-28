Барселона вирішила попрощатися з головним тренером. Рональд Куман звільнений після поразки від Райо Вальєкано. Керівництво клубу зібрало термінову нараду та повідомило фахівцю про розрив контракту. Барселона оголосила інформацію на офіційному сайті.

Поразка від Райо стала третьою поспіль для "блаугранас". Команда йде на 9 місці в Прімері, а в неділю програла Ель Класіко. У Лізі чемпіонів каталонці обіграли лише Динамо. До речі, через тиждень Барса приїде в Київ на другий матч.

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Куман очолив Барселону влітку 2020 року. Каталонці посіли третє місце в минулому чемпіонаті. Нідерландець довіряв молодим футболістам, але так і не зумів поставити команді якісний футбол. Він не впорався з важкою ситуацією в кризовому клубі.

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