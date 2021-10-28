Каталонські боси хочуть, щоб в Київ команду повіз вже повноцінний тренер.

Барселона домовилася з Хаві, що той очолить команду після звільнення Кумана. Каталонцям не доведеться навіть платити Аль-Садду компенсацію за тренера, адже Хаві має домовленість з катарцями про вільний перехід в Барсу.

Куман отримає солідну компенсацію від Барселони за звільнення

Тепер керівництво "блаугранас" намагається якнайшвидше оформити прихід Хаві. Мета Лапорти – новий тренер повинен вже поїхати з командою в Київ на матч Ліги чемпіонів проти Динамо (2 листопада), інформує Mundo Deportivo.

Хаві також зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше розпочати роботу в Барселоні. Він нібито також веде переговори з Аль-Саддом і хоче очолити Барсу до матчу з Динамо.