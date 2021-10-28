Барселона намагається пришвидшити прихід Хаві до матчу з Динамо
Каталонські боси хочуть, щоб в Київ команду повіз вже повноцінний тренер.
Барселона домовилася з Хаві, що той очолить команду після звільнення Кумана. Каталонцям не доведеться навіть платити Аль-Садду компенсацію за тренера, адже Хаві має домовленість з катарцями про вільний перехід в Барсу.
Куман отримає солідну компенсацію від Барселони за звільнення
Тепер керівництво "блаугранас" намагається якнайшвидше оформити прихід Хаві. Мета Лапорти – новий тренер повинен вже поїхати з командою в Київ на матч Ліги чемпіонів проти Динамо (2 листопада), інформує Mundo Deportivo.
Хаві також зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше розпочати роботу в Барселоні. Він нібито також веде переговори з Аль-Саддом і хоче очолити Барсу до матчу з Динамо.