"Я не люблю повторять одно и то же. Но мы говорим о лучшем футболисте в мире. Наши соперники боялись больше, когда у нас был Месси.

Уход Месси в ПСЖ разрушил мечту защитника Барселоны

Если вы пасуете на Месси, как правило, он не теряет мяч. Вы можете сказать, что Месси здесь больше нет. Мы это знаем и не можем изменить", – цитирует Кумана Goal.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ли Лиги Барса не смогла продлить контракт с Месси, который в итоге оказался в ПСЖ. После двух туров Примеры у каталонцев 4 очка.

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