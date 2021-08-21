Эмерсон не раз признавался, что мечтал поиграть с Лионелем Месси. Теперь новичок "блаугранас" расстроился уходом легенды с Камп Ноу, ведь так и не провел с ним ни одного официального матча.

"Да, это обидно. Мы все хотели сыграть с лучшим игроком мира, с лучшим футболистом в истории Барсы. Жаль, но у нас конкурентоспособная команда.

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Теперь нам нужно сплотиться и поддерживать друг друга для достижения целей. И, конечно, нам нужно очень много работать", – приводит слова Эмерсона Diario Sport.

Напомним, Лионель Месси стал игроком ПСЖ 10 августа, перебравшись во Францию ​​свободным агентом после 20 лет в структуре Барселоны. Эмерсон после двух лет в Бетисе вернулся в "блаугранас", за которых дебютировал всего 6 дней назад.

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