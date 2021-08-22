Куман: Барселону більше боялись, коли з нами був Мессі
Головний тренер Барселони Рональд Куман згадав про Ліонеля Мессі після матчу проти Атлетіка (1:1).
"Я не люблю повторювати одне й те саме. Але ми говоримо про найкращого футболіста у світі. Наші суперники боялися більше, коли у нас був Мессі.
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Якщо ви пасуєте на Мессі, як правило, він не втрачає м'яч. Ви можете сказати, що Мессі тут більше немає. Ми це знаємо і не можемо змінити", – цитує Кумана Goal.
Нагадаємо, через фінансові обмеження Лі Ліги Барса не змогла продовжити контракт з Мессі, який у підсумку опинився у ПСЖ. Після двох турів Прімери у каталонців 4 очки.
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