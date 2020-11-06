"Нам нужно набрать три очка в следующем матче, они немного успокоят ситуацию. Но не уверен, что даже в случае победы все успокоятся. В этом клубе всегда происходит такое.

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Могу справиться с критикой, но нельзя зацикливаться на ней. Сезон длинный, нам нужно идти от матча к матчу. Нужно провести хороший матч с Бетисом, добавить в игре в обороне по сравнению с тем, как мы действовали в Лиге чемпионов с Динамо", – цитирует Кумана Daily Mail.

Напомним, после 8-ми туров Ла Лиги Барселона расположилась лишь на 12-й строчке, но у каталонцев еще две игры в запасе.

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