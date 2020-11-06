"Нам потрібно набрати три очки в наступному матчі, вони трохи заспокоять ситуацію. Але не впевнений, що навіть в разі перемоги всі заспокояться. У цьому клубі завжди відбувається таке.

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Можу впоратися з критикою, але не можна зациклюватися на ній. Сезон довгий, нам потрібно йти від матчу до матчу. Потрібно провести хороший матч з Бетісом, додати у грі в обороні у порівнянні з тим, як ми діяли в Лізі чемпіонів з Динамо", – цитує Кумана Daily Mail.

Нагадаємо, після 8-ми турів Ла Ліги Барса розташувалась лише на 12-й сходинці, але у каталонців ще є дві гри у запасі.

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