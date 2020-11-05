"Я помню встречу с Платини в Гамбурге после Кубка УЕФА. Он спросил, что я думаю о VAR. Я сказал, что я против. Потому что футбол – это яркое действо для болельщиков на трибунах и у телевизоров. Я противник VAR. Абсолютно. Футбол – это не баскетбол. Как можно доверять решение арбитров, которые сидят далеко от поля у экранов", – отметил Луческу на пресс-конференции.

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По информации Sport.es, УЕФА может воспринять эти слова тренера Динамо за жалобы на судейство или неспортивное поведение. В таком случае ему будет грозить дисквалификация на ответный матч против Барселоны.

Напомним, Динамо минимально уступило "блаугранас" (1:2) и осталось на третьем месте группы G с 1 очком.

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