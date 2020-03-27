Кулибали получил фантастическое предложение от ПСЖ – шейхи готовы потрясти кошельком

Похоже, трансферная сага вокруг переезда Кулибали во Францию приближается к развязке.

ПСЖ в условиях жесткой борьбы с грандами за Калиду Кулибали решил поднять ставки. Согласно инсайду журналиста GdS Николы Скиры, парижане предложили центральному защитнику контракт до 2025 года.

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В нем зарплата сенегальца в ПСЖ составит целых десять миллионов евро в год, плюс бонусы. Никола Скира также добавляет, что спортивный директор парижан Леонардо уже контактировал с агентом защитника Фали Рамадани. Кулибали должен заменить Тьягу Силву, у которого летом заканчивается контракт.

Месяц назад сообщалось, что Кулибали приобрёл дом в Париже – жилье обошлось футболисту более чем в четыре миллиона евро. При этом, по информации Le Parisien, в феврале руководство Наполи намекало, что готово снизить свои финансовые аппетиты относительно сенегальского центрбека – "адзурри" могут продать его за 75 млн евро, что соответствует приблизительной стоимости на Transfermarkt.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 21 матч за Наполи во всех турнирах. Контракт защитника с клубом Серии А заканчивается в июне 2023 года.

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