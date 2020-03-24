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Наполи заменит Кулибали талантом сборной Германии

00:46 14 Читати українською
Наполи заменит Кулибали талантом сборной Германии
Робин Кох / Фото Goal

Похоже, в Неаполе уже смирились с потерей своего звездного защитника Калиду Кулибали.

Защитник Фрайбурга Робин Кох стал трансферной целью Наполи, сообщает Calciomercato.

Бавария готова перехватить Кулибали у ПСЖ – на сенегальца претендует и экс-наставник Наполи

Именно 23-летний игрок сборной Германии должен стать заменой Калиду Кулибали, который летом, вероятно, покинет итальянский гранд. Напомним, на 28-летнего сенегальца претендуют Бавария, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Кох провел 24 матча и успел отметиться голом.

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Италия Робин Кох Робин Кох Калиду Кулибали Калиду Кулибали Фрайбург Фрайбург Наполи Наполи Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
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