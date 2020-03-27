Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

Пандемія коронавірусу стирає кордони неможливого на трансферному ринку. Клуби кардинально змінюють стратегію через відчутний дефіцит бюджету. Обміни – це основа перемовин у найближчі місяці або й роки.

"Не можу уявити переходи за 100 млн євро у найближчому майбутньому. Трансферні суми суттєво знизяться і не повернуться на попередній рівень у наступні два-три роки. Це стосується усіх країн. Найімовірніше, нас чекає новий футбольний світ", – пояснює екс-президент мюнхенської Баварії Улі Хьонесс. Шалена економія не паралізує перемовини між клубами, зрештою чимало виконавців отримають статус вільних агентів, проте основою всього стане бартер. Mundo Deportivo наводить приклад можливих обмінів, які раніше здавались безумством.

Мбаппе в Реал = Азар + Варан + Рейньєр

Мало хто сумнівається, що французький вундеркінд рано чи пізно переїде на Сантьяго Бернабеу, але в нинішніх умовах Реал не може собі дозволити трансфер за 200 млн євро. "Бланкос" довелося б включити в угоду щонайменше трьох своїх футболістів, які сильно цікавлять ПСЖ. Азар з провальним дебютом в Мадриді – перший вибір парижан. Варан і бразильський новачок Рейньєр склали б бельгійцеві компанію.

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Неймар в Барселону = Коутінью + Дембеле + Ракітіч

Новий сезон мильної опери з поверненням бразильця не дозволить фанам сумувати на карантині. Щойно відкриється трансферне вікно, Барса розпочне черговий раунд перемовин з ПСЖ. Шейхи не церемоняться – просять двох найдорожчих гравців в історії каталонського клубу, Коутінью і Дембеле, а також Ракітіча, який начебто вже домовився з Севільєю. Каталонці не проти відпустити усіх, адже на них більше не розраховують.

Мане в Реал = Азар + Іско

Один з лідерів Ліверпуля може стати для "бланкос" хорошою альтернативою Мбаппе, якщо Париж відмовиться сідати за стіл переговорів. Юрген Клопп начебто захоплюється грою Азара, коли той перебуває у формі, та Іско. Вартість обох коливається в межах 150 млн євро. Стільки ж "червоні" збираються виручити за сенегальця. Тепер залишається дізнатись, чи хоче Мане грати під керівництвом Зідана. Екс-гравець "червоних" вже встиг шокувати власним прогнозом щодо майбутнього зірки Енфілда.

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Сане в Баварію = Коман + Горецка

Мюнхенці, схоже, готові ризикнути підписанням Лероя Сане, який весь сезон лікував "хрести". Манчестер Сіті оцінює вибухового німця з африканським корінням у 100 млн євро. Після відмови Алаби у Пепа Гвардіоли залишається ще два варіанти – травматичний Коман і скандальний Горецка. Боси Баварії не вважають обох такими, що не продаються. "Містяни" зможуть якісно замінити 24-річного вінгера збірної Німеччини та отримати цікавого гравця в центр поля.

Погба в Ювентус = Сандро + Бентанкур

Операція "врятувати рядового Погба" отримала нове дихання. Попри вічні спроби Зідана підписати власного фаворита, головний претендент на чемпіона світу 2018 – його колишній клуб, Ювентус. Звісно, що "дияволи" не можуть вимагати Рона, але такі виконавці як Алекс Сандро та Родріго Бентанкур – цілком реальна опція, тим паче "б'янконері" вже знайшли зіркову альтернативу бразильцеві.

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Холанд в Реал = Бензема або Йовіч + Хамес

Сенсаційний тінейджер лише взимку перебрався з австрійського Зальцбурга до Борусії за 20 млн євро, але за неповні три місяці його вартість зросла у чотири рази. Число претендентів на 19-річного бомбардира також суттєво збільшилось. Зараз говорять про Реал, який шукає форварда з великим майбутнім. "Бланкос" мають, що запропонувати дортмуднцям: ветеран Бензема, який міг би піти шляхом Рауля, або порушник карантину Йовіч. Останній володіє необхідним досвідом виступів у Бундеслізі. Натомість Хамеса залучають до будь-якої угоди, лиш би той швидше забрався.

Лаутаро в Барселону = Дембеле або Коутінью + Ракітіч + Відаль

Ні для кого не секрет, що форвард Інтера покликаний замінити Луїса Суареса на Камп Ноу. Уругваєць ще має один-два сезони, щоб передати аргентинцеві власні знання, а потім завершити кар'єру десь на батьківщині. До всесвітньої пандемії "нерадзурі" просили за 22-річного атаканте понад 100 млн євро, але зараз його вартість не повинна перевищувати 80. Барса потирає руки, адже Конте не проти бартеру. Італійського фахівця цікавлять четверо "блаугранас": Коутінью, Дембеле, Ракітіч і Відаль.

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Вернер в Ліверпуль = Вейналдум + Шакірі + Ловрен

Ласий німецький шматок може дістатись Клоппу на вигідних умовах. Тренер Ліверпуля вб'є одразу двох зайців – заощадить 80 млн євро і позбудеться футболістів з туманними перспективами. Вейналдум попри статус основного сам зізнавався, що роздумує над зміною прописки, тоді як Ловрен і Шакірі віддавна програють конкуренцію. А ось Лейпциг отримає солідне підсилення за німецькими мірками, хоча й втратить провідного снайпера.

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Ляпорт в Барселону = Умітіті + Ракітіч

Баскський цетрбек не вперше потрапляє на радари каталонського гранда. Його хотіли ще за часів Луїса Енріке, але не збирались платити 65 млн євро відступних, які вимагав Атлетік. "Містяни" виявились щедрішими попри жорсткі правила фінансового фейр-плей УЄФА. Ляпорт почувається чужим в АПЛ, та й дискваліфікація з єврокубків ще більше спонукає замислитись над альтернативним варіантом. В обмін Пеп отримав би Умтіті та Ракітіча – чемпіона і віце-чемпіона планети.

Кулібалі в ПСЖ = Кімпембе + Дракслер

Лідер оборони Наполі може підписати останній великий контракт у кар'єрі. ПСЖ – ідеальний напрямок для футболіста, який шукає стабільної гри в ЛЧ і високої зарплати. Італійський клуб оцінює Кулібалі в 70 млн євро, а парижани готові розрахуватись Кімпембе та Дракслером. Обоє не входять у плани Тухеля на наступний сезон. Німець ще й отримує шалені гроші як для резервіста (6 млн євро), що є занадто великою розкішшю на каратнтині. Париж затягує паски.

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