Еще один украинский гастарбайтер временно покинул Россию, однако планирует вернуться.

Украинский защитник Денис Кулаков покинул расположение Урала, за который выступал с 2015 года, сообщает Ural.kp.

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Президент клуба Григорий Иванов отметил, что соглашение с украинцем окончательно не разорвано: "Денис Кулаков сейчас действительно уехал, действие контракта на данный момент приостановлено, но об окончательном уходе пока речь не идет".

К слову, ранее Урал покинул еще один наш соотечественник – голкипер Ярослав Годзюр. Оба игрока в феврале продлили контракты с клубом.

Напомним, в настоящее время наблюдается массовый отток украинских футболистов из России. Однако есть и такие, которые не планируют покидать страну-оккупанта и избегают каких-либо комментариев по поводу войны. Одним из таких является уроженец западной Украины – Анатолий Тимощук, который продолжает работать в тренерском штабе Зенита.

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