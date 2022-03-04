Как известно, украинский защитник Ярослав Ракицкий накануне покинул Зенит, за который выступал с 2019 года. Питерский клуб официальной причиной разрыва контракта указал "трудную семейную ситуацию".

Ракицкий официально покинул Зенит – абсурдное объяснение российского клуба

По информации Bobsoccer, Ракицкий не смог продолжать выступления в Зените не по политическим, а по личным мотивам – сейчас украинский футболист занимается безопасностью своих родителей, живущих в Украине. В то же время семья Ракицкого продолжает оставаться в Санкт-Петербурге.

Напомним, в настоящее время наблюдается массовый отток украинских футболистов из России. Однако есть и такие, которые не планируют покидать страну-оккупанта и избегают каких-либо комментариев по поводу войны. Одним из таких является уроженец западной Украины – Анатолий Тимощук, который продолжает работать в тренерском штабе Зенита.

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