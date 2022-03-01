Украинский вратарь Ярослав Годзюр больше не будет выступать в российской Премьер-лиге. 36-летний кипер расторг с Уралом контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт команды-оккупанта.

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Напомним, уроженец Ивано-Франковска выступал в России с 2008 года: до 2017-го он защищал цвета грозненского Терека, а затем перешел в Урал, с которым накануне продлил контракт до 2023 года.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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