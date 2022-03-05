Ще один український заробітчанин тимчасово покинув Росію, однак планує повернутися.

Український захисник Денис Кулаков залишив розташування Уралу, за який виступав з 2015 року, повідомляє Ural.kp.

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Президент клубу Григорій Іванов зазначив, що угода з українцем остаточно не розірвана: "Денис Кулаков зараз дійсно поїхав, дію контракту на даний момент призупинено, але про остаточний відхід поки не йдеться".

До слова, раніше Урал покинув ще один наш співвітчизник – голкіпер Ярослав Годзюр. Обидва гравці у лютому продовжили контракти з клубом.

Нагадаємо, нині спостерігається масовий відтік українських футболістів з Росії. Однак є й такі, які не планують покидати країну-окупанта і уникають будь-яких коментарів щодо війни. Одним з таких є уродженець західної України – Анатолій Тимощук, який продовжує працювати у тренерському штабі Зеніта.

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