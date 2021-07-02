Форвард находится в расположении киевского Динамо после своего ухода из Ворсклы, который был вызван финансовыми требованиями Кулача.

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Как сообщает Динамомания, нападающий хотел увеличить свою зарплату до 20 тысяч долларов в месяц, а также получить подписной бонус в размере 150 тысяч долларов.

Отметим, что Кулач дебютировал в составе Динамо в спарринге против Базеля (4:4), однако не отличился результативными действиями в матче. Сейчас Владислав находится в статусе свободного агента.

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