"Кулач не договорился с Ворсклой по условиям контракта. В Динамо он на просмотре. Игорь Суркис сказал, что пока Влада просматривают. Беседин сейчас в сборной, и будут смотреть Кулача. В Динамо остаются вопросы с форвардами. На Соля точно не рассчитывают.

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Хотят понять, может ли Влад быть конкурентоспособным в команде. Луческу решил посмотреть на этого игрока", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром, отличившись 15 голами за 21 поединок.

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