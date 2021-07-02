Форвард перебуває у розташуванні київського Динамо після свого відходу з Ворскли, який був спричинений фінансовими вимогами Кулача.

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Як повідомляє Динамомания, нападник хотів збільшити свою зарплатню до 20 тисяч доларів на місяць, а також отримати підписний бонус в розмірі 150 тисяч доларів.

Зазначимо, що Кулач дебютував у складі Динамо у спарингу проти Базеля (4:4), проте не відзначився результативними діями у матчі. Наразі Владислав перебуває у статусі вільного агента.

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